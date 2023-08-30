رئيس نقابة العمال يحث ميلوني علي جمع الشركاء الاجتماعيين

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. اقتصاد
  3. رئيس نقابة العمال يحث ميلوني علي جمع الشركاء الاجتماعيين

رئيس نقابة العمال يحث ميلوني علي جمع الشركاء الاجتماعيين

بشأن ميزانية 2024

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - حث ماوريتسيو لانديني، رئيس أكبر نقابة عمالية في إيطاليا وأكثرها يسارية، رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني على جمع الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأصحاب العمل) بشأن ميزانية 2024 التي قالت إنها ستركز على تحفيز النمو ومساعدة الأسر التي لديها المزيد من الأطفال، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية أخرى، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور الذي ترفضه الحكومة وسط دعوات المعارضة لتحديده، فضلاً عن عدم استقرار الوظائف.

وكتب الأمين العام للنقابة إلى ميلوني ليناقش "الحاجة إلى عقد اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلاً" وفتح "نقاش تفاوضي" من أجل الحماية "الحقيقية" ونمو القوة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية؛ وتجديد العقود، بالإضافة إلى الموارد التي سيتم تضمينها في قانون الموازنة؛ تعريف قانون التمثيل والحد الأدنى للأجور؛ التغلب على عدم الاستقرار في العمل الذي "لم يعد مستدامًا" وإطلاق خطة توظيف استثنائية في القطاع العام.

وقالت ميلوني إن الميزانية ستكون "حكيمة" وسيضعها وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي، وستقتصر على إعطاء "المؤشرات". (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط