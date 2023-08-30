رئيس نقابة العمال يحث ميلوني علي جمع الشركاء الاجتماعيين
بشأن ميزانية 2024
وكتب الأمين العام للنقابة إلى ميلوني ليناقش "الحاجة إلى عقد اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلاً" وفتح "نقاش تفاوضي" من أجل الحماية "الحقيقية" ونمو القوة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية؛ وتجديد العقود، بالإضافة إلى الموارد التي سيتم تضمينها في قانون الموازنة؛ تعريف قانون التمثيل والحد الأدنى للأجور؛ التغلب على عدم الاستقرار في العمل الذي "لم يعد مستدامًا" وإطلاق خطة توظيف استثنائية في القطاع العام.
وقالت ميلوني إن الميزانية ستكون "حكيمة" وسيضعها وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي، وستقتصر على إعطاء "المؤشرات". (أنسامد).