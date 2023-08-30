رئيس نقابة العمال يحث ميلوني علي جمع الشركاء الاجتماعيين

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - حث ماوريتسيو لانديني، رئيس أكبر نقابة عمالية في إيطاليا وأكثرها يسارية، رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني على جمع الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأصحاب العمل) بشأن ميزانية 2024 التي قالت إنها ستركز على تحفيز النمو ومساعدة الأسر التي لديها المزيد من الأطفال، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية أخرى، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور الذي ترفضه الحكومة وسط دعوات المعارضة لتحديده، فضلاً عن عدم استقرار الوظائف.



وكتب الأمين العام للنقابة إلى ميلوني ليناقش "الحاجة إلى عقد اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلاً" وفتح "نقاش تفاوضي" من أجل الحماية "الحقيقية" ونمو القوة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية؛ وتجديد العقود، بالإضافة إلى الموارد التي سيتم تضمينها في قانون الموازنة؛ تعريف قانون التمثيل والحد الأدنى للأجور؛ التغلب على عدم الاستقرار في العمل الذي "لم يعد مستدامًا" وإطلاق خطة توظيف استثنائية في القطاع العام.



وقالت ميلوني إن الميزانية ستكون "حكيمة" وسيضعها وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي، وستقتصر على إعطاء "المؤشرات". (أنسامد).





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