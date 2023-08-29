ميلونى تطالب بخفض النفقات في ميزانية 2024

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى بضرورة وقف الهدر وإلغاء كل ما يتصف بعدم الأهمية و الكفاءة في مشروع ميزانية 2024.



وفي كلمتها أمام اجتماع الحكومة قالت ميلونى"انا متفقة تماماً مع وزير الاقتصاد جينكارلو جيورجيتى في مطالبته لكل وزارة بحصر كافة مواردها وفصول الانفاق وماتم صرفه بالفعل".



وأضافت، "يجب خفض الهدر وتوجيه الصرف بأفضل الطرق لأن هذا هو عمل الحكومات السياسية وحكومتنا ستكون سياسية إذا قررت وتحملت مسؤلية قراراتها".



واختتمت موجهة حديثها للوزراء، "ما اطلبه منكم ليست المراجعة البسيطة لأوجه الصرف أو قائمة بالوظائف التي سيتم الغائها ولكن بالعودة إلى ممارسة السياسة بأقصى سرعة". (أنسامد).





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