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ايطاليا:زيادة النفقات العائلية للخريف

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - وفقًا لنتائج استطلاع اجراه المرصد الوطني الايطالى للاستهلاك سيتعين على العائلات تحمل نفقات قدرها 2924.70 يورو عند عودتها من الإجازة، وهو ما يزيد بمقدار 252.92 يورو عما كان عليه في خريف عام 2022.

ويشير الاستطلاع انه إذا أخذنا في الاعتبار أيضًا تكاليف الغذاء والوقود، فإن المبالغ الإجمالية تصل إلى 5104.90 يورو في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، أي ما يعادل 480.12 يورو أكثر مما كانت عليه في عام 2022.

ولا تتعلق بنود الإنفاق التي سيتعين على الأسر التعامل معها بالمواد المدرسية فحسب، بل تتعلق أيضًا بالفواتير، التي تتأثر بشدة بزيادة توقعات الكهرباء والغاز للربع الرابع من العام، ونفقات التدفئة بالإضافة إلى الطعام والوقود.

هذه هي بنود الإنفاق التي تم تحليلها بواسطة المرصد: المدرسة (الكتب والقواميس وجزء من المجموعة) 906.59 يورو؛ الفحوصات الطبية/الزيارات 274.00 يورو؛ فواتير (المياه والكهرباء والغاز والهاتف) 1,144.11 يورو والدفعة الثانية باجمالى 5.104.90 يورو تشمل القسط الاول للتدفئة والطعام والبنزين . (أنسامد).

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