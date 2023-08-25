إيطاليا: زيادة استهلاك البنزين بنسبة 7٪

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - انخفض استهلاك المنتجات النفطية في إيطاليا مرة أخرى خلال شهر يوليو، حيث تراجع بنسبة 2.6٪ على الرغم من الاداء الجيد للمنتجات المستخدمة في النقل الخاص والجوي.



وأعلن اتحاد "Unem"، أن استهلاك المنتجات النفطية تراجع بنسبة 2.5٪ خلال شهر يوليو، في حين ارتفع استهلاك البنزين بنسبة 7٪، والديزل بنسبة 0.8٪.



وفيما يتعلق بأسعار الاستهلاك، ففي المتوسط كانت الأسعار أقل بنحو 16 سنتا للتر الواحد، بالمقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر في عام 2022، في حين كانت أسعار الديزل أقل بمقدار 27 سنتا.



وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، تم دعم الاستهلاك من خلال التنقل الخاص والنقل الجوي، اللذين تجاوزا معًا أحجام نفس الفترة من عام 2022 بحوالي 700 ألف طن.



وقاد البنزين، مع ما يقرب من 4.7 مليون طن (+7.3%، +321.000 طن)، الوقود بشكل إيجابي، في حين انخفضت محركات الديزل قليلاً (-0.6%) بسبب الانخفاض المسجل في قناة البيع بالجملة (-4.7%). (أنسامد).





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