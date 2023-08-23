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الحزب الديمقراطي:الميزانية تتضمن خفضا في الرعاية الاجتماعية

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - صرح حزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط،إن مشروع قانون ميزانية العام المقبل سيتضمن تخفيضات في دولة الرفاهية ووعودًا لم يتم الوفاء بها، وذلك بعد يوم من اعتراف وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي بأن مشروع القانون سيكون معقدًا ولن يكون قادرًا على فعل كل شيء.

وقال جيورجيتي في اتصال عبر الفيديو مع اجتماع ريميني لمجموعة "التواصل والتحرير" الكاثوليكية العلمانية، إن مشروع قانون ميزانية العام المقبل، الذي من المقرر أن تضعه الحكومة، سيكون معقدًا والحكومة "لا تستطيع أن تفعل كل شيء" ترغب فيه.

ومن جهته، قال حزب الرابطة اليميني ذو الوزن الثقيل "نحن كحكومة نتعامل مع مشروع قانون الميزانية، ولكنه سيكون مشروعا معقدا".

وتابع "نحن مدعوون - لأننا نمارس السياسة - إلى تحديد الأولويات: لن نكون قادرين على القيام بكل شيء، وبالتأكيد سيتعين علينا التدخل لصالح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ولكن سيتعين علينا أيضا استخدام الموارد المتاحة لتعزيز النمو. . هذا هو الاتجاه ". (أنسامد).

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