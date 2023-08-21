إيطاليا تستهدف 2.8 مليار إضافية من مكافحة التهرب الضريبي

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - صرحت مصلحة الضرائب الايطالية، أنها تستهدف جمع 2.8 مليار يورو إضافية من خلال مكافحة التهرب الضريبي.



وقالت مصلحة الضرائب : لدينا التزام أكبر باسترداد الضرائب المتهرب منها والتي من المتوقع أن تبلغ في غضون ثلاث سنوات - بين 2022 و2025 - 2.8 مليار يورو إضافية لصالح الخزينة.



وأضافت أن هذا الالتزام الوارد في اتفاقية مدتها ثلاث سنوات بين وزارة الاقتصاد والمالية ومصلحة الضرائب هو الذي يحدد الأهداف النوعية والكمية التي يتعين على وكالة الإيرادات تحقيقها خلال أعوام 2023 و2024 و2025.



في الاتفاقية، تؤكد وكالة الإيرادات أنها تهدف خلال هذا العام جمع 18.1 مليار يورو من الإيرادات الضريبية (بزيادة 1.3 مليار عن عام 2022)، لترتفع إلى 19.3 مليار في عام 2024 (بزيادة قدرها 400 مليون)، وتبلغ 19.6 مليار في عام 2025 (بزيادة 300 مليون يورو).



(أنسامد).





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