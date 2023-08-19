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ستيلانتس تستثمر 100 مليون دولار في الليثيوم

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - تعمل شركة ستيلانتس على تأمين احتياطيات الليثيوم الذي سيستخدم في تشغيل بطاريات سياراتها الكهربائية، حيث أعلنت المجموعة عن استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في مشروع مع شركة Controlled Thermal Resources وهي شركة أمريكية متخصصة في الطاقة الحرارية الأرضية.

ووقعت مجموعة ستيلانتس اتفاقية جديدة مع الشركة الأمريكية بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بالفعل في يونيو 2021، وذلك لزيادة الأمدادات السنوية من الليثيوم الذي يدخل في صناعة أحدث جيل من البطاريات من 25 ألف إلى 65 ألف طن سنويا على مدار عشر سنوات.

ومن أجل هذا الغرض، خصصت ستيلانتس استثمارات تزيد عن 100 مليون دولار (91.89 مليون يورو) لتوسيع الاتفاقية مع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا.

وتقوم الشركة الأمريكية بتنفيذ مشروع على بحيرة سالتون لاستخراج الليثيوم من المحاليل الملحية الحرارية الأرضية باستخدام الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة والبخار للحصول على بطاريات صديقة للبيئة من خلال عملية متكاملة.

وصرح كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس : إن دافعنا نحو التخلص من الكربون رائد في هذا القطاع ويستند إلى أنظمة الإنتاج منخفضة الانبعاثات وسلسلة التوريد المستدامة لصناعة سياراتنا الكهربائية.

وأضاف : الاتفاقية الأخيرة عنصر مهم في التزامنا تجاه العملاء وكوكب الأرض، في المسار الذي سلكناه لتقديم تنقل نظيف وآمن ويمكن الوصول إليه في أمريكا الشمالية. (أنسامد).

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