إيطاليا : روما الأغلى من حيث السكن

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - رغم تباطؤ الزيادات في أسعار الإقامة، لا تزال مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا أغلى مدينة لغير المقيمين، الذين يتعين عليهم دفع متوسط 626 يورو للغرفة الواحدة شهريا.



وسجلت أسعار الغرفة الواحدة ارتفاعا بنسبة 1٪. وفي نفس السياق، تخطت مدينة بولونيا، العاصمة روما، لتكون ثاني أغلى المدن الإيطالية لغير المقيمين، بمعدل 482 يورو للغرفة، بزيادة 8٪ خلال عام.



وجاءت هذه البيانات في دراسة أجراها موقع "أيموبيلياري"، والتي تسلط الضوءعلى الزيادات في المدن المختلفة التي اتبعت اتجاهات مختلفة في عام واحد.



في ترتيب أغلى المدن، تحتل روما المرتبة الثالثة بـ 463 يورو للغرفة الواحدة وتغيير صفري مقارنة بعام 2022.



في المركز الرابع بدلا من ذلك فلورنسا بـ 435 يورو (-4٪)، ثم مودينا وبرجامو، بـ 412 و411 يورو (+12 و + 13٪)، تليها بادوفا بـ 404 يورو (-12٪) وفيرونا بـ 401 يورو (+ 8٪). وأغلقت البندقية المراكز العشرة الأولى بـ 396 يورو (+ 10٪) وبريشيا بـ 385 يورو (+ 18٪). (أنسامد).





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