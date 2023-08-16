إتحاد المستهلكين: ستنفق الأسر 1601 يورو إضافية هذا الخريف

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - أعلن اتحاد المستهلكين الإيطالي أسوتنتي، هذا الأسبوع، إن علي الإيطاليين توقع إنفاق 1601 يورو إضافية في المتوسط لكل أسرة على نفقات المعيشة اليومية في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



وقال الاتحاد إن الإنفاق على الطعام والشراب لكل أسرة من المقرر أن يرتفع بمقدار 205 يورو هذا الخريف وعلى اللوازم المدرسية والكتب 95 يورو.



وأضاف أسوتنتي إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة الإنفاق على السفر بالسيارات بمقدار 103 يورو لكل أسرة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



وبالمثل، سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري الشهرية بحوالي 1170 يورو، ووفقا لاتحاد المستهلكين.



وصرح رئيس أسوتنتي فوريو تروزي: "يجب على الإيطاليين الاستعداد لارتفاع الأسعار في الخريف، لكن هناك أخبار".



وتابع: "في أكتوبر، ستدخل سلة التسوق الفصلية لمكافحة التضخم التي أعلنتها الحكومة حيز التنفيذ"، مشيرًا إلى خطط لتزويد الإيطاليين بمجموعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية اليومية بأسعار محددة في الربع الأخير من العام.



وأضاف تروزي: "من شأن تخفيض محتمل بنسبة 10٪ لسعر ما يسمى بعناصر" عربة التسوق"خلال الأشهر الثلاثة من تقديم الطلب، أن يؤدي إلى توفير محتمل للعائلات يصل إلى أربعة مليارات يورو".



الصورة: صورة أرشيفية للمتسوقين في سوبر ماركت. (أنسامد).





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