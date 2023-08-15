العطلات باهظة الثمن في إيطاليا: 248٪ أكثر من ألبانيا

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - فى إيطاليا، تكلف الخدمات السياحية ما يصل إلى 248٪ أكثر من المنتجعات الساحلية في ألبانيا.صرحت بذلك جمعية حماية المستهلك وهى تجمع من المهنيين الذي يحمي السوق الاستهلاكية ويحرص على المصالح الجماعية والمنتشرة ويحارب المصالح السيئة، الذي يقارن اليوم أسعار وتعريفات الوجهات الساحلية الألبانية الرئيسية بتلك الموجودة في ايطاليا.



وتضيف "للنوم 7 ليالٍ في أحد أشهر المنتجعات الساحلية في ألبانيا، من 21 إلى 28 أغسطس في غرفة مزدوجة، يبدأ الحد الأدنى للتكلفة من 175 يورو في فلورا حتى 420 يورو في كيبارو.



وتشير التحليلات ان التكلفة القصوى فى المنتجعات الفاخرة تصل إلى 5653 يورو في فلورا، وتبلغ 2300 يورو في الوجهات الألبانية الأخرى.



ويقول ان الأرقام مختلفة جدًا في إيطاليا: في نفس الأسبوع، تبدأ الإقامة من 564 يورو كحد أدنى في ميلانو ماريتيما، و 735 يورو في سان فيتو لو كابو و889 يورو في فيلاسيميوس، ولكن يمكن أن تصل في المنتجعات الفاخرة إلى 17378 يورو في فياريجيو وأكثر من 15 ألف يورو في ميلانو ماريتيما".



وفي النهاية، تفيد الإحصاءات أن "مؤسسات الاستحمام في إيطاليا تكلف في المتوسط 162٪ أكثر من السواحل الألبانية" وأنها أرخص أيضًا على جبهة تقديم الطعام حيث "تكلفة الوجبة الكاملة القائمة على الأسماك في المتوسط بين 20 و25 يورو للفرد، مقابل 45/65 يورو في إيطاليا".



تلاحظ كذلك "ليس من قبيل المصادفة بالتأكيد أن هناك انخفاضًا بنسبة 30٪ في وجود المواطنين في المنتجعات الساحلية الرئيسية الايطالية، في حين أن شواطئ ألبانيا وكرواتيا وإسبانيا يجتاحها السياح الإيطاليون". (أنسامد).





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