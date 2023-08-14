إيطاليا : أكثر من 1.3 مليون عامل في السياحة

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - في العام الماضي، كان قطاع خدمات الضيافة والمطاعم هو القطاع الذي سجل أكبر معدل نمو فيما يتعلق بالتوظيف في إيطاليا، حيث سجل معدل نمو 10.3%، مقابل متوسط ;;زيادة في عدد العمال بنسبة 2.3%.



وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع عدد العاملين في القطاع من مليون و259 ألف إلى مليون و338 ألف، بزيادة 130 ألف، أي ما يعادل 25.3% من الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وذلك وفقا لبحث أجرته مؤسسة بحثية لدراسة وتحليل سوق العمل.



وكشفت الدراسة أن قطاع السياحة بالتحديد هو الذي يوفر أكبر الفرص لدخول سوق العمل، مع توقع بتوفير ما يقرب من 62000 وظيفة في الشهر الحالي من حوالي 293000 وظيفة مخطط لها من قبل الشركات وحوالي 200 ألف وظيفة في الربع الثاني.



تسمح هذه المؤشرات الإيجابية للقطاع، الذي تأثر بشدة بسبب وباء كورونا، بالتعافي وتجاوز مستويات التوظيف في فترة ما قبل كورونا (+ 0.9% مقارنة بعام 2019). (أنسامد).





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