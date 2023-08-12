انخفاض معدل التضخم في إيطاليا في يوليو

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن معدل التضخم السنوي في إيطاليا واصل الانخفاض في شهر يوليو الماضي حيث سجل 5.9% مقابل 6.4% في شهر يونيو، ليسجل معدلا أقل قليلاً من التقديرات الأولية التي كانت تتوقع أن يبلغ 6% في يوليو.



يرجع تباطؤ معدل التضخم السنوي بشكل أساسي إلى التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات في قطاع النقل، حيث انخفضت (من 4.7% إلى 2.4%) ومنتجات الطاقة غير المنظمة (من 8.4% إلى 7.0%) والمنتجات الغذائية المصنعة (من + 11.5% إلى + 10.5%).



بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في شهري أكتوبر ونوفمبر 2022 حيث سجل 11.8% مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا . وقالت وكالة الإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ظل مستقرا في يونيو مقارنة بشهر مايو.



وأوضح إستات أن معدل التضخم الأساسي، الذي يشمل جميع العناصر باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة، بلغ 5.2%، مقارنة مع 5.6% في يونيو. (أنسامد).





Ottieni il codice embed