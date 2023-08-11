إيطاليا في المرتبة الأولى في زيادة دخل الأسر لمجموعة السبع

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - سجلت إيطاليا زيادة قياسية في دخل الأسرة الحقيقي للفرد في الربع الأول من عام 2023 (+ 3.3٪) لتتصدر معدلات الزيادة في جميع اقتصادات مجموعة السبع.



ويبلغ المتوسط ;;بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية +0.9٪.



ولاحظت المنظمة أن انخفاض أسعار الطاقة بعد ذروة الربع السابق، أدت إلى تحسين دخل الأسرة المقاسة بالقيمة الحقيقية، موضحة أن تغير سعر الطاقة لعب دورا هاما في زيادة دخل الأسر.



من بين الاقتصادات الكبرى ، سجلت ألمانيا انخفاضًا في الدخل.



وبالمقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة بعد الدنمارك (4.3٪) وبلجيكا (4.1٪) وبولندا (+ 3.5٪). (أنسامد).





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