ستيلانتيس : مصنع ميرافيوري لإعادة التدوير قيد الإنشاء

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - قالت مجموعة ستيلانتيس إن مصنع إعادة التدوير في ميرافيوري، والذي سيسمح بإعادة تدوير مكونات السيارات التي كان يتم التخلص منها، قيد الإنشاء.



وصرح أدريانو فابريتسي، مدير مركز ستيلانتيس الجديد للاقتصاد الدائري في ميرافيوري، أنه سيتم افتتاح مصنع إعادة التدوير في الخريف على مساحة صناعية غير مستخدمة تبلغ مساحتها حوالي 55000 متر مربع.



وأضاف : نحن نعمل على إنشاء مساحات سوف تستقبل الأفراد والعمليات المخصصة لإطالة العمر الإفتراضي لمكونات السيارات من خلال تقديم مجموعة جديدة من قطع الغيار المستدامة وتقليل استهلاك المواد الخام والحد من إهدار الموارد.



وأوضح فابريتسي، أن المصنع يتم إنشاؤه في جنوب ميرافيوري في إطار مشروع تعاون بين ستيلانتيس ومنطقة بييمونتي وبلدية تورينو، منوها : نحن نقوم بالفعل بتجهيز المنطقة، حيث سنستقبل ونختار مكونات السيارات القادمة من شبكة المساعدة والتي سيتم تجديدها لاحقًا بدءًا من المحركات وعلب التروس.



من ناحية أخرى، سيتم تفكيك البطاريات المنتهية الصلاحية لاستعادة مكوناتها التي سيتم إعادة إدخالها في قطع الغيار المستعملة للمساعدة في تحقيق هدف الشركة المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2038. (أنسامد).





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