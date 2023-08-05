إيطاليا : ارتفاع الإنتاج الصناعي في يونيو على أساس شهري

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في إيطاليا ارتفاعا بلغت نسبته 0.5% في شهر في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، بينما سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2022، وفقا للبيانات المعدلة موسميا.



من ناحية أخرى، انخفض مستوى الإنتاج بنسبة 1.2% ;;في الربع الثاني من االعام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



انخفض مؤشر إنتاج السلع الاستهلاكية على أساس دوري (-0.1%) وعلى أساس الاتجاه (-2.3%). وبالنسبة للطاقة، كان هناك ارتفاع طفيف على أساس شهري (+0.3%)، بينما سجل الانتاج انخفاضا ملحوظا من حيث الاتجاه (-9.4٪).



في المقابل، سجل الإنتاج في فرنسا في يونيو انخفاضًا بنسبة 0.9% مقارنة بشهر مايو. وجاءت الارقام أسوأ من توقعات الاقتصاديين. وعلى أساس سنوي، سجل الانتاج انخفاضا بنسبة 0.3%.



وفي إسبانيا، تراجع الإنتاج بنسبة 1% في شهر يونيو على أساس شهري، فيما بلغ الانخفاض 3% على أساس سنوي. وجاءت البيانات أسوأ من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون انخفاضًا بنسبة 0.5% على أساس شهري و1.6% على أساس سنوي. (أنسامد).





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