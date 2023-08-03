مكافحة الاحتكار تفتح تحقيقا بشأن سيارات الأجرة في إيطاليا
وقالت الهيئة إن التحقيق سينظر في مجموعة من القضايا، بما في ذلك أوقات الانتظار وكيفية استخدام عدادات التاكسي وما إذا كانت المدفوعات الإلكترونية للأسعار مقبولة.
وأضافت أنها طلبت معلومات من شركات سيارات الأجرة الكبرى في المدن الثلاث فيما يتعلق بالتحقيق.
وصرح مكتب رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني أن الحكومة ستعالج مشكلة سيارات الأجرة في البلاد في الأيام المقبلة بحل يقوم على الكفاءة والشفافية للمواطنين والإنصاف لسائقي سيارات الأجرة واحترام قواعد السوق. (أنسامد).