مكافحة الاحتكار تفتح تحقيقا بشأن سيارات الأجرة في إيطاليا

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في تالي أنها فتحت تحقيقا في قطاع سيارات الأجرة في البلاد بعد اكتشاف مشاكل كبيرة في الخدمات في روما وميلانو ونابولي.



وقالت الهيئة إن التحقيق سينظر في مجموعة من القضايا، بما في ذلك أوقات الانتظار وكيفية استخدام عدادات التاكسي وما إذا كانت المدفوعات الإلكترونية للأسعار مقبولة.



وأضافت أنها طلبت معلومات من شركات سيارات الأجرة الكبرى في المدن الثلاث فيما يتعلق بالتحقيق.



وصرح مكتب رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني أن الحكومة ستعالج مشكلة سيارات الأجرة في البلاد في الأيام المقبلة بحل يقوم على الكفاءة والشفافية للمواطنين والإنصاف لسائقي سيارات الأجرة واحترام قواعد السوق. (أنسامد).





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