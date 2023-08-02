إيطاليا : انخفاض معدل البطالة إلى 7.4٪ في يونيو

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - إنخفض معدل البطالة في إيطاليا بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 7.4٪ في يونيو ، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء إيستات يوم أمس الثلاثاء.



وأضافت الوكالة الوطنية للإحصاء، أن معدل البطالة لمن هم دون 25 عاما من الناشطين في سوق العمل انخفض بنسبة 0.4 نقطة إلى 21.3٪.



وذكرت إيستات إن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما غير النشطين في سوق العمل انخفض بمقدار 43000 ، بنسبة 0.3 ٪، مشيرة الى إن هذا أدى إلى انخفاض معدل عدم النشاط بمقدار 0.1 نقطة إلى 33.5٪.



وقالت الوكالة إن عدد الأشخاص العاملين في إيطاليا ارتفع بمقدار 385.000 ، 1.7٪ ، في يونيو مقارنة بنفس الشهر في عام 2022.



وأشارت إلي أن عدد العاملين ارتفع بنسبة 82 ألفًا بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر مايو، كما أن معدل التوظيف ارتفع بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 61.5٪. (أنسامد).





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