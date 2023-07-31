مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية تسجل نتائج أفضل من التوقعات
وارتفعت الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 2.27 مليار يورو مقابل 1.96 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2022.
بالنسبة للعام بأكمله، يتوقع بنك"إنتيسا سان باولو" زيادة كبيرة في الهامش التشغيلي مع ما يترتب على ذلك من نمو في صافي الأرباح لتسجل أكثر من 7 مليارات يورو.
وقال كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنتيسا سان باولو" : إن "النتائج القوية والإيجابية للأشهر الستة الأولى من العام تسمح لنا بزيادة توقعات صافي الأرباح لعام 2023 لأكثر من 7 مليارات يورو". (أنسامد).