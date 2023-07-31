مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية تسجل نتائج أفضل من التوقعات

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - حققت مجموعة "إنتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية نتائج أفضل من توقعات المحللين، حيث أغلقت النصف الأول من العام الجاري بتسجيل قفزة في صافي الأرباح التي بلغت 4.22 مليار يورو، بزيادة بنسبة 80% مقارنة مع 2.35 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 2.27 مليار يورو مقابل 1.96 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2022.



بالنسبة للعام بأكمله، يتوقع بنك"إنتيسا سان باولو" زيادة كبيرة في الهامش التشغيلي مع ما يترتب على ذلك من نمو في صافي الأرباح لتسجل أكثر من 7 مليارات يورو.



وقال كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنتيسا سان باولو" : إن "النتائج القوية والإيجابية للأشهر الستة الأولى من العام تسمح لنا بزيادة توقعات صافي الأرباح لعام 2023 لأكثر من 7 مليارات يورو". (أنسامد).





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