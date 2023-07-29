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ارتفاع أرباح بريمبو في النصف الأول من العام

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 29 - روما - أنهت شركة بريمبو الإيطالية لتصنيع أنظمة فرامل السيارات، النصف الأول من العام الجاري بصافي أرباح قدرها 167.8 مليون يورو بزيادة بنسبة 12.7% مقارنة بـ 148.9 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات لتسجل 1.95 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فيما بلغ هامش التشغيل الإجمالي 344 مليون، مقارنة مع 305.3 مليون في النصف الأول من العام الماضي.

وبلغت الاستثمارات 165.2 مليون يورو.

في الفترة قيد المراجعة، كان أداء جميع القطاعات التي تعمل فيها المجموعة إيجابيا. نما قطاع السيارات بنسبة 12.4%، فيما نمت تطبيقات الدراجات النارية بنسبة 3.7%، والمركبات التجارية بنسبة 12.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وصرح ماتيو تيرابوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة بريمبو : لقد أنهينا الجزء الأول من العام بنتائج إيجابية للغاية وافق عليها مجلس الإدارة. (أنسامد).

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