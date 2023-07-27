صندوق النقد يؤكد على الحاجة إلى الإصلاح الضريبي في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - أكد صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على الحاجة إلى الإصلاح الضريبي في إيطاليا "لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإنصاف والكفاءة"، قائلا: "إن الاستمرار في تعزيز الامتثال الضريبي ضروري، ورفع عتبة المعاملات النقدية وإصدار إعفاءات عن الديون الضريبية ليس مفيدًا".



وأشار الصندوق إلى أن الإنفاق الإيطالي أعلى من المتوسط الأوروبي وأن سن التقاعد الفعلي أقل من السن القانوني ويقترح تجنب "حالات الخروج المبكر الجديدة".



وأعلن صندوق النقد الدولي أن الحدود النقدية والإعفاءات الضريبية لا تساعد خدمات الإيرادات الداخلية في الحصول على نقود كافية لتمويل الخدمات الحكومية.



وأضاف أنه بشأن خطط الحكومة لفرض ضريبة ثابتة على ذوي الدخل المنخفض: "يمكن أن يكون لضريبة الدخل الثابتة آثار سلبية وتؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات وحقوق الملكية". (أنسامد).





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