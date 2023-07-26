صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - رفع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعات النمو الإيطالي لهذا العام والعام المقبل وأكد أن الاقتصاد الإيطالي سوف يحقق أداء افضل من ألمانيا وفرنسا.



وراجع صندوق النقد الدولي، كما كان متوقعا على نطاق واسع، تقديرات النمو الخاصة بإيطاليا بالزيادة، والتي سيكون أداؤها هذا العام أفضل من متوسط أداء ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو.



تم رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بمقدار 0.4 نقطة مئوية في عام 2023 إلى + 1.1٪، بينما تم تعديل ذلك لعام 2024 صعودا بمقدار 0.1 نقطة إلى + 0.9٪.



سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة هذا العام بينما سينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة.



ومن المتوقع أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى +0.9 في المائة هذا العام. (أنسامد).





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