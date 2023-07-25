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توقعات إيجابية لسوق العقارات الإيطالية

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 25 - روما - أعلنت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز إيطاليا أن التوقعات في السوق الإيطالية لا تزال إيجابية لاسيما في القطاع السياحي والسكني.

وتقدم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز خدمات تدقيق المعلومات واستشارات مهنية وخدمات استشارية قانونية ضريبية للشركات لبناء علاقات مع عملائها على أساس النزاهة.

وأكدت الشركة في تقرير لها على الخدمات اللوجيستية من أكثر القطاعات إثارة للاهتمام والأكثر رواجاً من قبل المستثمرين وأنها من أكثر القطاعات استقراراً حيث تتجاوز قيمة الاستثمار بها 540 مليون دولار وتتزايد الإيجارات بها مقارنة بالنصف الاول من 2022.

وتشير الشركة إلى أن قطاع عقارات المكاتب قد حقق نتائج جيدة فى النصف الأول من 2023 وأن قطاع العقارات السياحية يسجل تزايداً ملحوظاً بداية من نهاية 2022 نظراً للتدفقات السياحية التي وصلت إلى 400 مليون سائح.

وتضيف أنه بالنسبة للعقارات السكنية تركز الطلبات على الشوارع الفاخرة ويصل معدل الأشغال 100% والإيجارات مستقرة. (أنسامد).

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