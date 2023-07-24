اتفاق بين مجموعة سيمست وعدة بنوك لدعم الشركات فى الخارج

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - وقعت مجموعة سيمست اتفاقية مع عدة بنوك على صرف القروض المدعومة للشركات من أجل التدويل بهدف توسيع الجمهور ليشمل اتفاق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتدعم شركة سيمست منذ عام 1991 الشركات الإيطالية أثناء نموها من خلال التدويل كما أنها تعمل من خلال قروض للتدويل ومساعدة ائتمان الصادرات واستثمارات رأس المال في الشركات.



وتشمل السمات الرئيسية للتمويل المدعوم دعم استثمارات التحول البيئي والرقمى و تعزيز صلابة رأس المال للشركات ذات التوجه الدولى.



ويستهدف الاتفاق الشركات التي تنتمى لسلاسل الإنتاج المخصصة للصادرات والشركات المتإثرة بالزيادات فى تكاليف الطاقة.



وتوضع شروط خاصة للشركات ذات الاهتمام المباشر في المناطق الاستراتيجية والشركات الموجودة في الأراضى المتضررة من الفيضانات الأخيرة في إيميليا رومانيا. (أنسامد).





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