الشريحة الثالثة من تمويل خطة التعافي الإيطالية خلال أسابيع

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - قال باولو جنتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، إن إيطاليا ستحصل على الشريحة الثالثة التي طال انتظارها من تمويل الاتحاد الأوروبي للخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود في غضون أسابيع بعد الاتفاق على التعديلات على الخطة مع المفوضية الأوروبية.



وأضاف جنتيلوني أن الإفراج عن أموال الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود خطوة هامة للغاية بالنسبة للاقتصاد الإيطالي وللاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن نجاح الخطة الإيطالية بمثابة نجاح للخطة الأوروبية.



وتابع : بعد التغيير الذي تم الاتفاق عليه، ستتلقى إيطاليا الدفعة الثالثة في الأسابيع القادمة، والعمل يسير على قدم وساق بشأن التغييرات التي ستسمح لها أيضا بالحصول على الدفعة الرابعة، مؤكدا أن كل هذا يؤكد على العمل البناء والإيجابي الذي تقوم به روما وبروكسل.



وأردف باولو جنتيلوني قائلا: لقد عملنا بجد في الأسابيع الماضية بطريقة بناءة وأعتقد أن الحل إيجابي للغاية، منوها أن إيطاليا ستحقق أهداف الشريحة الثالثة والرابعة. هذه أخبار جيدة للمفوضية الأوروبية ولإيطاليا أيضا. (أنسامد).





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