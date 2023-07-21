إيطاليا:أكثر من ربع الموظفين يكسبون أقل من 9 يورو في الساعة

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - قالت وكالة التنمية في جنوب إيطاليا "سفيميز" في تقرير لها، إن أكثر من ربع الموظفين في جنوب إيطاليا، ما يعادل 25.1٪، يكسبون أقل من تسعة يورو في الساعة.



وذكرت وكالة التنمية في جنوب إيطاليا، أن نحو مليون موظف في الجنوب يتقاضون رواتب أقل من هذا الحد.



قدمت أحزاب المعارضة في إيطاليا مشروع قانون من شأنه أن ينص على حد أدنى للأجور يبلغ تسعة يورو في الساعة، لكن الائتلاف الذي يدعم حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تحرك لإلغائه.



وتابعت "سفيميز" أن 15.9٪ من الموظفين في وسط وشمال إيطاليا، أي حوالي مليوني شخص، يكسبون أقل من تسعة يورو في الساعة.



وهذا يجعل ما مجموعه ثلاثة ملايين شخص في إيطاليا يتقاضون أقل من الحد الأدنى المقترح للأجور.



وأضافت "سفيميز" أن إجمالي الأرباح انخفض بنسبة 12 نقطة مئوية بالقيمة الحقيقية في جنوب إيطاليا منذ عام 2008، مشيرة إلى إنها تراجعت بثلاث نقاط في وسط وشمال إيطاليا في نفس الفترة. (أنسامد).





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