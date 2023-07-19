"تنمية جنوب إيطاليا": نمو الجنوب قد يصل إلى 1.4٪ في 2023

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - قالت وكالة التنمية بجنوب إيطاليا، سفيميز، يوم أمس الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في جنوب إيطاليا بنسبة 0.9٪ في عام 2023، موضحة أن الرقم قد يصل إلى 1.4٪.



وأضافت الوكالة أن هذا أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية فقط من توقعات النمو لمنطقة الوسط والشمال و0.2 نقطة مئوية أقل من معدل النمو المتوقع بشكل عام.



وذكرت سفيميز إن التقديرات تستند إلى التنفيذ الجزئي لخطة التعافي والقدرة على الصمود (NRRP) الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي يمولها الاتحاد الأوروبي.



وتابعت إذا تم تنفيذ برنامج ما يقرب من 200 مليار يورو لجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر خضرة وحداثة، قد يصل النمو في الجنوب إلى 1.4 ٪ في عام 2023 ويساوي ذلك في الشمال بعد ذلك بعامين، في عام 2025. (أنسامد).





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