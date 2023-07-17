إيطاليا: صعوبة العثور على متخصصين تكنولوجيا المعلومات

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - أكد بحث أجرته إدارة المعلومات بالمفوضية الاوروبية"يوروستات" أنه نحو 6 من أصل 10 شركات تجد صعوبة كبيرة في العثور على متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تقنيات انظمة الاتصالات المتكاملة وأجهزة الكمبيوتر وتقنيات الصوت والفيديو والبرامج ذات الصلة).



وأشار البحث إلى أنه في العام الماضى شركة واحدة من كل 10 شركات في الاتحاد الاوروبى نجحت فى توظيف هذا التخصص بنسبة 9.5% في عام 2021 بينما واجهت 62.8% مشاكل مع تغطية هذه الوظيفة.



ويؤكد البحث أن النسبة المئوية للشركات التي وظفت أو حاولت توظيف ولكنها واجهت صعوبات أعلى بكثير بين الشركات الكبيرة وصلت إلى 72.2% والمتوسطة الحجم 63.7% والصغيرة 59.9%.



من بين أعضاء الاتحاد الاوروبي الأسوأ سلوفينيا 78% جمهورية التشيك 77% وألمانيا 76.6% لوكسمبورج 70.9% هولندا 70.4%. (أنسامد).





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