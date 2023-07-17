إيطاليا: صعوبة العثور على متخصصين تكنولوجيا المعلومات
وأشار البحث إلى أنه في العام الماضى شركة واحدة من كل 10 شركات في الاتحاد الاوروبى نجحت فى توظيف هذا التخصص بنسبة 9.5% في عام 2021 بينما واجهت 62.8% مشاكل مع تغطية هذه الوظيفة.
ويؤكد البحث أن النسبة المئوية للشركات التي وظفت أو حاولت توظيف ولكنها واجهت صعوبات أعلى بكثير بين الشركات الكبيرة وصلت إلى 72.2% والمتوسطة الحجم 63.7% والصغيرة 59.9%.
من بين أعضاء الاتحاد الاوروبي الأسوأ سلوفينيا 78% جمهورية التشيك 77% وألمانيا 76.6% لوكسمبورج 70.9% هولندا 70.4%. (أنسامد).