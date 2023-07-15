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شركة علي بابا تطلق قسما مخصصا للصناعة الإيطالية

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 15 - روما - أطلقت شركة "علي بابا" قسما جديدا مخصصا لمنتجات الصناعة الإيطالية عبر منصتها للتجارة الإلكترونية لتعزيز تميز الصناعات الإيطالية في العالم وتشجيع نمو الأعمال.

وقد انضم لهذه المبادرة بالفعل 350 شركة تعمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل وأجهزة المنزل والحديقة والإلكترونيات.

تهدف هذه المبادرة التي تستمر حتى فبراير 2024 عبر تطبيق علي بابا، لتعزيز رؤية وتداول المنتجات الإيطالية، وتوجيه عمليات البحث عن المشترين الدوليين المحتملين من خلال نقاط اتصال مختلفة وعرض كبير متاح على المنصة.

ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الأغذية الزراعية والأزياء ومستحضرات التجميل وتصميم الأثاث من الاستفادة من خدمة تتبع سلسلة التوريد الخاصة بوكالة التجارة الإيطالية.

وصرح لوكا كورتاريلي المدير الإقليمي لشركة علي بابا في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال : نأمل أن تغتنم العديد من الشركات الإيطالية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرصة المبادرة في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن منصة التجارة الإلكترونية الخاصة تبرز قدرتها على إنشاء نظام رقمي وظيفي لتلبية احتياجات الشركات. (أنسامد).

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