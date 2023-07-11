بنك إيطاليا: تقييم الشركات للوضع الاقتصادي سلبي

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - قال بنك إيطاليا يوم الاثنين إن التقييم الإجمالي للشركات الإيطالية بالنسبة للوضع الاقتصادي العام ظل سلبيا في الربع الثاني من عام 2023.



سجلت دراسة استقصائية عن التضخم وتوقعات النمو "تدهورا عاما في التقييمات من قبل الصناعة بالمعنى الضيق"، في حين قيل إن التقييم من قبل الصناعات الخدمية كان "صامدا" وتقييم الصناعات الإنشائية "يتحسن بشكل طفيف".



أضاف البنك المركزي الإيطالي أيضا أن توقعات الطلب، بما في ذلك الطلب الأجنبي، في الأشهر المقبلة قد تدهورت.



ومع ذلك، تتوقع الشركات زيادة في الاستثمارات في عام 2023 على الرغم من ظروف الاستثمار "غير المواتية"، وظلت توقعات التوظيف لمدة ثلاثة أشهر إيجابية. (أنسامد).





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