إيطاليا-الرهن العقارى: فشل في سداد 14.9 مليار يورو

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - أعلن الاتحاد المستقل لعمال البنوك الإيطالية أن العائلات الإيطالية فشلت في سداد مدفوعاتهم من الرهون العقارية وعدد من القروض الأخرى ليصل مجموع المبالغ المتراكمة إلى 14.9 مليار يورو.



واشار الاتحاد في تقرير إلى أن من أسباب الفشل تراجع قيمة النقود وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المتصاعد وهي عوامل تعمل على تقليل الدخل المتاح للمواطنين وتشل قدرة عملاء البنوك على الوفاء بالتزاماتهم في المواعيد المحددة.



وقد بلغت مدفوعات الرهن العقارى التي لم تسدد 6.8 مليار يورو بالإضافة إلى مدفوعات الائتمان الاستهلاكى والتي تصل إلى 3.7 مليار يورو وكذلك متأخرات القروض الشخصية والتي تبلغ 4.3 مليار يورو.



واختتم الاتحاد بأن عدد الأسر المتأخرة فى المدفوعات بلغ مليون اسرة. (أنسامد).





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