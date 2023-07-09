إيطاليا : نمو مبيعات التجزئة في مايو من حيث القيمة

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% في شهر مايو الماضي من حيث القيمة، بينما سجلت انخفاضا بلغت نسبته 4.7% من حيث الحجم مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 7.7%، الإ أنها انخفضت من حيث الحجم بنسبة 3.8%، فيما تراجعت مبيعات المواد غير الغذائية من حيث القيمة (-0.6%) ومن حيث الحجم (-5.2%).



وأضاف إستات أن مبيعات التجزئة ارتفعت في شهر مايو الماضي على أساس شهري بنسبة 0.7% من حيث القيمة و0.2% من حيث الحجم مقارنة بالشهر السابق.



ونمت مبيعات المواد الغذائية من حيث القيمة بنسبة 0.2% مقارنة بشهر ابريل، لكنها انخفضت من حيث الحجم (-0.5%)، فيما نمت مبيعات السلع غير الغذائية من حيث القيمة بنسبة 1.1% ومن حيث الحجم بنسبة 0.7%.



(أنسامد).





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