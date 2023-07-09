إيطاليا : نمو مبيعات التجزئة في مايو من حيث القيمة
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 7.7%، الإ أنها انخفضت من حيث الحجم بنسبة 3.8%، فيما تراجعت مبيعات المواد غير الغذائية من حيث القيمة (-0.6%) ومن حيث الحجم (-5.2%).
وأضاف إستات أن مبيعات التجزئة ارتفعت في شهر مايو الماضي على أساس شهري بنسبة 0.7% من حيث القيمة و0.2% من حيث الحجم مقارنة بالشهر السابق.
ونمت مبيعات المواد الغذائية من حيث القيمة بنسبة 0.2% مقارنة بشهر ابريل، لكنها انخفضت من حيث الحجم (-0.5%)، فيما نمت مبيعات السلع غير الغذائية من حيث القيمة بنسبة 1.1% ومن حيث الحجم بنسبة 0.7%.
(أنسامد).