شركة كويما تستحوذ على فندق في ميلانو

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - استحوذت شركة كويما Coima العقارية الإيطالية على فندق HD8 Hotel Milano وهو من فئة فنادق 4 نجوم بمدينة ميلانو من خلال توقيع عقد شراء مع شركة كوفيفيو للخدمات العقارية، في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو.



تم إجراء الصفقة من خلال صندوق Coima Core Fund II، والذي تم إنشاؤه في عام 2012 مع إستراتيجية استثمارية ترتكز على شراء وإدارة العقارات الموجودة في المدن الإيطالية الرئيسية، ولا سيما في ميلانو.



يضم المبنى 79 غرفة وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 3000 متر مربع موزعة على 11 طابقا، كما يضم - بالإضافة إلى الفندق - وحدتين للاستخدام التجاري للبيع بالتجزئة تقعان في الطابق الأرضي.



وصرح جابرييل بونفيجليولي، المسؤول بشركة كويما، قائلا : تتماشى عملية الاستحواذ على هذا المبنى مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق Core II، والتي تهدف إلى التركيز على المباني عالية الجودة في الموقع المركزية وتتمتع بإمكانيات جذابة في السوق التي بدأت تقدم فرصا مثيرة للاهتمام. (أنسامد).





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