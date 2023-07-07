أبناء برلسكوني مارينا وبيير يسيطرون على مجموعة "فينينفست"

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - بدأ فتح وصية رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني من أجل توزيع تركته، إذ تم إسناد السيطرة على مجموعة "فينينفست" القابضة إلى أولاده الكبار مارينا وبيير سيلفيو من زواجه الأول.



ومنحت الوصية سيطرة مشتركة لمارينا وبيير سيلفيو، بحصة 53٪ من المجموعة، وكلاهما لهما نسبة متساوية.



تم تقسيم بقية الممتلكات بين ثلاثة أطفال من زواج برلسكوني الثاني، باربرا وإيليونورا ولويجي برلسكوني.



مارينا برلسكوني هي رئيس مجلس إدارة Fininvest وبيير سيلفيو برلسكوني هو الرئيس التنفيذي لشركة Mediaset.



وقالت مارينا برلسكوني في بيان باسم الأشقاء الخمسة إن الوصية لا تترك أي شخص للسيطرة الفردية على شركة Fininvest SpA.



وقال البيان "بعد تلقي الوصية الأخيرة والوصية من والدنا سيلفيو برلسكوني، أبلغنا مارينا وبيير سيلفيو وباربرا وإيليونورا ولويجي برلسكوني أنه لن يمارس أي شخص سيطرة فردية غير مباشرة على شركة Fininvest SpA، والتي كان يمارسها الأب بنفسه في السابق".



وتابعت "كاتب العدل الذي قرأ الوصية يقوم بتنفيذ المتطلبات القانونية ذات الصلة في الساعات القادمة".



وترك برلسكوني 100 مليون يورو لشقيقه باولو و 100 مليون يورو لشريكته الأخيرة مارتا فاسينا البالغة من العمر 33 عاما. وترك 30 مليون يورو لمساعده السابق مارسيلو ديل أوتري.



وتوفي برلسكوني الشهر الماضي عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع سرطان الدم. (أنسامد).





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