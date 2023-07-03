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إيطاليا : وكالة مراقبة الأسعار تستدعي شركات الطيران

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 3 - روما - أعلنت وزارة الأعمال والصناعة الإيطالية إن بينيديتو مينيو، رئيس هيئة مراقبة الأسعار الإيطالية، استدعى شركات الطيران، التي تدير الخدمات على الخطوط المحلية التي شهدت ارتفاعات حادة في الأسعار مؤخرا، إلى لقاء يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الاجتماع سيسمح بتحليل ديناميكية تذاكر الطيران في ضوء إنشاء لجنة تنبيه الأسعار.

وقد رحبت جمعية المستهلكين كوداكونز، التي حصلت مؤخرا على سلطة مكافحة الاحتكار بفتح تحقيق في أسعار الرحلات الجوية بين البر الرئيسى الايطالي وجزيرة صقلية ، بهذه الخطوة.

وقال رئيس شركة كوداكونز كارلو رينزي: "إن الحكومة محقة في استدعاء شركات الطيران للتحقق مما يحدث مع أسعار الرحلات، وقد اعلنا منذ شهور أن أسعار قطاع الطيران خارجة عن السيطرة".

وتابع "نحن نعتبر اتجاهات الأسعار في قطاع النقل الجوي غير مبررة إطلاقا وهي تلحق ضررا كبيرا بالمواطنين خاصة في فترة الإجازات الصيفية". (أنسامد).

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