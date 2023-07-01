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بيريللي تنتج إطارات سيارة لوتس الجديدة

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 1 - روما - أعلنت شركة بيريللي الإيطالية لتصنيع إطارات السيارات عن إنتاج عشرة إطارات مختلفة لصالح شركة لوتس البريطانية لصناعة للسيارات، والتي ستكون مخصصة لسيارة Lotus Eletre الجديدة وهي أول سيارات الدفع الرباعي الخارقة للعلامة التجارية الإنجليزية.

وأنتجت الشركة الإيطالية، إطارات بيريللي "بي زيرو" مع أحجام مختلفة للجزئين الأمامي والخلفي من هذا الطراز، وهي متوفرة مع أو بدون تقنية Seal Inside، بالإضافة إلى إطارات فئة بي زيرو كورسا، وكلها مصممة لإحداث توازن بين الراحة والأداء.

يتم طبع علامة Lts على الجانب للإشارة إلى التطوير المخصص، بينما تحدد علامة Elect وجود حزمة تكنولوجية تعزز خصائص السيارات الكهربائية.

وصرح داريو مارافوستشي، رئيس الإنتاج لدى شركة بيريللي : إن تطوير إطارات عالية الأداء لسيارات كهربائية ديناميكية تعمل بالبطارية مثل سيارة Lotus Eletre، يتطلب منا الارتقاء بالمستوى التكنولوجي لتحديد حلول جديدة قادرة على تلبية احتياجات السوق التي تشهد ثورة حقيقية وسريعة غير مسبوقة.

تتميز إطارات Pirelli Elect المخصصة لسيارة Lotus Eletre ببصمة محسّنة ومركبات محددة تزيد من التماسك، مما يقلل الانزلاق عند زيادة السرعة الناتجة عن عزم دوران المحركات الكهربائية.

كما عمل المصممون على هيكل مقوى لتوفير الدعم الكافي للسيارة. يعمل نظام Seal Inside كمانع للتسرب ويحافظ على الضغط داخل الإطار حتى بعد حدوث ثقب، مما يسمح بمواصلة القيادة. (أنسامد).

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