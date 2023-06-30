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إيطاليا: انخفاض حجم مبيعات الصناعة بنسبة 1.8٪ في أبريل

الإحصاء: انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 4.3٪ في مايو

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 30 - روما - شهد شهر أبريل تراجعا في حجم إيرادات قطاع الصناعة في إيطاليا، إذ انخفض إجمالي حجم المبيعات الصناعية بنسبة 1.8٪ من حيث الاتجاه، مع تراجع بنسبة 2.5٪ في السوق المحلية و0.4٪ في السوق الخارجية.

وقالت الوكالة الوطنية للإحصاء (إستات)، إن حجم المبيعات انخفض بنسبة 1.8٪ بعد استبعاد العوامل الموسمية الدورية، مسجلا اتجاها سلبيا في كلا السوقين (-2.5٪ في السوق المحلية و-0.5٪ في السوق الخارجية).

في مارس، سجل حجم الأعمال على مدار العام 4.3٪، وفي فبراير 7.6٪.

وفي غضون ذلك، في مايو 2023، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3٪ على أساس شهري وبنسبة 4.3٪ على أساس سنوي.

وأشارت الوكالة الوطنية للإحصاء، إلى أن "الانخفاض الدوري والميل في أسعار الإنتاج للصناعة، لا يزال يفسر قبل كل شيء من خلال ديناميات أسعار الأنشطة الاستخراجية وتزويد الكهرباء والغاز في السوق المحلية".

في الربع من مارس إلى مايو 2023، مقارنة بالربع السابق، انخفضت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 8.5٪. يعتبر الانكماش الاقتصادي السلبي كبيرًا جدًا في السوق المحلية (-11.2٪) ومتواضعًا في الأسواق الأجنبية (-0.1٪). (أنسامد).

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