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مكافحة الاحتكار الإيطالية: التضخم هو "أبشع" ضريبة على الناس

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 28 - روما - قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية في تقريرها السنوي إن التضخم هو "أبشع" ضريبة يمكنها ان تثقل الوضع المالي للناس، مضيفة أن أكثر من نصف الأسر الإيطالية شهدت تآكلا كبيرا لمدخراتها في العام الماضي.

وصرح رئيس الهيئة روبرتو روستيتشيلي في معرض كشف النقاب عن تقرير عام 2022 بعنوان "التضخم يثقل كاهل الأسر التي لديها قدرة إنفاق منخفضة": "كما يكرر الاقتصاديون في كثير من الأحيان أنها الضريبة الأكثر بغضا وتؤثر على المحتاجين أكثر من الأغنياء، فهي تقلل من قيمة المدخرات وتؤثر بشكل خاص على العمال ذوي الدخل الثابت".

وأضاف روستيتشيلي: "خلال عام 2022، أكثر من نصف العائلات تآكلت مدخراتها، ولم وتبع ذلك زيادة كبيرة في أسعار الفائدة المفروضة على العائلات والشركات ولم يتواكب مع ذلك زيادة مقابلة في أسعار الفائدة المعترف بها للمودعين. (أنسامد).

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