إيطاليا : ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول على أساس سنوي

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - ارتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يقيس تطور أسعار العقارات السكنية في إيطاليا، بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن مؤشر أسعار العقارات سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1.1% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، مضيفا أن هذا يمثل تباطؤًا مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، عندما سجل المؤشر نموا بنسبة 2.7% على أساس سنوي.



جاءت الزيادة على أساس سنوي مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في أسعار العقارات الجديدة، والتي ارتفعت من 4.5% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 5.4% في الربع الأول من عام 2023.



وتباطأ النمو في أسعار المنازل القائمة من 2.3% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 0.4% في الربع الأول من عام 2023. (أنسامد).





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