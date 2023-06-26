إيطاليا : ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول على أساس سنوي
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن مؤشر أسعار العقارات سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1.1% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، مضيفا أن هذا يمثل تباطؤًا مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، عندما سجل المؤشر نموا بنسبة 2.7% على أساس سنوي.
جاءت الزيادة على أساس سنوي مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في أسعار العقارات الجديدة، والتي ارتفعت من 4.5% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 5.4% في الربع الأول من عام 2023.
وتباطأ النمو في أسعار المنازل القائمة من 2.3% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 0.4% في الربع الأول من عام 2023. (أنسامد).