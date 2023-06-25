أرباب العمل:علي الحكومة أن تكون حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. اقتصاد
  3. أرباب العمل:علي الحكومة أن تكون حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي

أرباب العمل:علي الحكومة أن تكون حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 25 - روما - قال ريكاردو دي ستيفانو، رئيس قسم الصناعيين الشباب في الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا"، إن الحكومة بحاجة إلى أن تكون أكثر حسما بشأن مكافحة التهرب الضريبي.

وأضاف دي ستيفانو في المؤتمر الوطني للصناعيين الشباب في رابالو "نحث الحكومة بشدة على رفع مستوى" مكافحة التهرب الضريبي، مضيفا أنه حتى الآن، لم تكن الإرادة السياسية والإدارية موجودة.

وأكد أن "الظلم ونقص الموارد الناجم عن التهرب لا يليق بدولة متحضرة"، مشددا على أن "خطورته لا تتغير سواء كانت كبيرة أو صغيرة".

ودعا جناح الصناعيين الشباب في اتحاد الصناعة أيضا إلى تنفيذ "حازم" لخطة التعافي والمرونة الوطنية بعد كوفيد (NRRP) التي يمولها الاتحاد الأوروبي، مع "جهود تشبه سباق الفورمولا 1 أكثر من سباق الدراجات ثلاثية العجلات".

وتابع دي ستيفانو أن إيطاليا تخضع لمراقبة خاصة فيما يتعلق بخطة التعافي لأن تنفيذ المشروع لجعل الاقتصاد والبلد أكثر خضرة وأكثر كفاءة هو "اختبار للاتحاد بأكمله". (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط