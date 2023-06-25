أرباب العمل:علي الحكومة أن تكون حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - قال ريكاردو دي ستيفانو، رئيس قسم الصناعيين الشباب في الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا"، إن الحكومة بحاجة إلى أن تكون أكثر حسما بشأن مكافحة التهرب الضريبي.



وأضاف دي ستيفانو في المؤتمر الوطني للصناعيين الشباب في رابالو "نحث الحكومة بشدة على رفع مستوى" مكافحة التهرب الضريبي، مضيفا أنه حتى الآن، لم تكن الإرادة السياسية والإدارية موجودة.



وأكد أن "الظلم ونقص الموارد الناجم عن التهرب لا يليق بدولة متحضرة"، مشددا على أن "خطورته لا تتغير سواء كانت كبيرة أو صغيرة".



ودعا جناح الصناعيين الشباب في اتحاد الصناعة أيضا إلى تنفيذ "حازم" لخطة التعافي والمرونة الوطنية بعد كوفيد (NRRP) التي يمولها الاتحاد الأوروبي، مع "جهود تشبه سباق الفورمولا 1 أكثر من سباق الدراجات ثلاثية العجلات".



وتابع دي ستيفانو أن إيطاليا تخضع لمراقبة خاصة فيما يتعلق بخطة التعافي لأن تنفيذ المشروع لجعل الاقتصاد والبلد أكثر خضرة وأكثر كفاءة هو "اختبار للاتحاد بأكمله". (أنسامد).





Ottieni il codice embed