إيطاليا: توظيف النساء أقل بـ 18% مقارنة بالرجال

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - كشف بنك إيطاليا، أن معدل توظيف النساء في إيطاليا يقل بـ 18 نقطة عن الرجال.



كما أوضح البنك في تقرير الخميس، أن متوسط رواتب النساء أقل بنسبة 11٪ عن رواتب الرجال.



وقالت وزيرة تكافؤ الفرص يوجينيا روتشيلا "نحن بحاجة إلى نظام رعاية صديق للمرأة وإجراءات لزيادة معدل المواليد".



على صعيد آخر، أعلن المعهد الوطني للأمن الاجتماعي الإيطالي أنه تم تفعيل 1،908،436 عقد عمل جديد غير زراعي وغير منزلي في إيطاليا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بينما تم إنهاء 1،497،749 عقد عمل، بزيادة صافية قدرها 410،687.



وبين المعهد، وهو هيئة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن هناك زيادة قدرها 204.616 عقد عمل دائم. (أنسامد).





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