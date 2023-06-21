جيورجيتي :"البنوك تعمل معًا ضد الرهون العقارية الباهظة ''
واضاف "هناك مشكلة تتعلق بالمخاطرة الملموسة بأزمة ائتمانية تستند أيضًا إلى كل ما يأتي من الجهة التنظيمية من الأعلى وما سيحدث حتى يونيو" عندما يبدأ رفع سعر الفائدة الجديد من البنك المركزي الأوروبي حيز التنفيذ.
علاوة على ذلك ، وفقًا للوزير ، "هناك حاجة عامة للنظام المصرفي لمساعدة الاقتصاد الإيطالي وقبل كل شيء الاقتصاد الحقيقي في هذه المرحلة من عدم اليقين والانتقال".التقى الوزير بالسلطة التنفيذية قبل أيام قليلة من اجتماع الجمعية الذي سيعقد في 5 يوليو في روما والذي يحضره كل من رئيس قسم الاقتصاد ومحافظ بنك إيطاليا.
(أنسامد).