إيطاليا : انخفاض معدل التضخم في مايو على أساس سنوي

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - انخفض معدل التضخم السنوي في إيطاليا في شهر مايو الماضي ليسجل 7.6%، مقارنة مع 8.2% في شهر أبريل، وذلك وفقًا لتقرير نهائي صادر عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وقد أدى هذا الانخفاض، إلى تراجع معدل التضخم إلى المستوى الذي كان عليه في شهر مارس.



وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن التباطؤ لا يزال يبدو متأثرا بشدة بديناميات أسعار السلع المرتبطة بالطاقة.



في قطاع الأغذية، سجلت أسعار المنتجات المصنعة انخفاضًا على أساس سنوي، مما ساهم في تباطؤ التضخم الأساسي الذي انخفض إلى مستوى 6%.



واستمر التباطؤ في النمو السنوي لأسعار "عربة التسوق" للمنتجات الأكثر شراءًا، والتي استقرت عند مستوى 11.2% في شهر مايو، مقارنة ب 11.6% في أبريل و12.6% في مارس. (أنسامد).





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