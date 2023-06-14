استات:عدد العاملين في عام واحد وصل الي 500 الف

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - قالت وكالة الاحصاء الايطالية (استات) ان عدد الاشخاص العاملين قد ارتفع الي 513 الف (2.3%) في الربع الاول من العام الحالى 2023 وذلك هو ثامن ارتفاع في عدد العاملين علي اساس سنوى .



وقالت إن عدد الأشخاص في الوظائف الدائمة ارتفع بنسبة 3.7٪ وارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص بنسبة 1٪ ، بينما ارتفع عدد العاملين المؤقتين انخفض عدد الموظفين بنسبة 2.7٪.



واضافت إن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 76 ألف في واحد عام (3.5٪) وكذلك عدد الأفراد في سن العمل لانشط في سوق العمل ، حيث انخفض بمقدار 558.000 (4.3٪).



كما ارتفع معدل التوظيف بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ، حيث ارتفعت إلى 60.9٪ ، بينما انخفضت معدلات البطالة وعدم النشاط بمقدار 0.5 و 1.4 نقطة مئوية إلى 8٪ و 33.7٪ على التوالي.



قال ايستات عدد الاشخاص العاملين في الاول ارتفع الربع 2023 بمقدار 104000 مقارنة بالربع الرابع ربع 2022 (0.4٪). (أنسامد).





Ottieni il codice embed