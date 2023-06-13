مؤتمر حول أخلاقيات العمل بمشاركة وزير الأعمال والصناعة

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - عُقد اجتماع في الأكاديمية البابوية للعلوم في مدينة الفاتيكان يوم الجمعة للتفكير في كيفية تطبيق الأخلاقيات على قرارات العمل عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية والتكنولوجية والاجتماعية.



تم تنظيم قمة أخلاقيات العمل، وهو المنتدى الأول من نوعه في إيطاليا، من قبل Core، وهي وكالة متخصصة في العلاقات العامة والمؤسسية ، بالتعاون مع جامعة لاتيران البابوي ، وجمعت وزراء وأكاديميين وخبراء من كل قطاع حول العالم.



أوضحت مديرة مجلس الإدارة الأساسية كريستيانا فالكون أن الهدف من القمة، التي تم إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناع، هو "مشاركة تجارب النجاح والفشل في استكشاف دور الأخلاقيات في الأعمال التجارية.



وأضافت أن "ملخص المناقشات سيصبح موضوع أربع دراسات حالة متاحة للشباب الذين يرغبون في ممارسة مهنة إدارية".



كانت هناك أربع جلسات على أجندة النقاش: الاقتصاد البشري، والاقتصاد التكنولوجي ، والاقتصاد المؤثر ، والاقتصاد المناخي.



شارك وزير الأعمال والصناعة في إيطاليا ، أدولفو أورسو، في الجلسة الأولى، وشدد على أن شعار"صنع في إيطاليا" " يتم تحديده كنموذج للإنتاج، ونوع من العلامة التجارية العالمية المتميزة التي تضع المستهلك الدولي في مركز نظام الإنتاج الإيطالي ". (أنسامد).





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