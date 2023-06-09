إيطاليا: الفيضانات تلتهم ربع الناتج المحلي لإيميليا رومانيا

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - تضرر نحو ٢٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة إيميليا رومانيا، من الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشهر الماضي، وتسببت في مقتل ١٥ شخصا.



وخلفت الفيضانات أضرارا بمليارات اليوروهات، طالت المحاصيل والممتلكات والبنية التحتية في المنطقة، بحسب مجموعة أرباب الأعمال الصناعية "كونفندستريا" الإيطالية.



وقالت رئيسة المجموعة عن إيميليا رومانيا، أناليزا ساسي، "الفيضانات كانت مأساة ضربت أرضنا، وفقد ربع الناتج المحلي الإجمالي المنتج في المناطق المتضررة".



وبينت المسؤولة، "تفاعل شعبنا وأراضينا سيكون قويا، وسيوفر إعادة الإعمار مزيدا من التحفيز"، مضيفة، "نحن على الرغم من المأساة، على ثقة من أن الشركات ستتعافى بشكل أقوى من ذي قبل. واختتمت ساسي، "يمكننا أن نتطلع إلى الأمام بثقة كبيرة". (أنسامد).





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