إيطاليا لم تقدم بعد اقتراحها بشأن خطة "ريباور إي يو"

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم أمس الاثنين إن إيطاليا لم تقدم بعد اقتراحها لتضمين تدابير خطة "ريباور إي يو" RePowerEU ، للتقليل السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع التحول الأخضر بحلول عام 2030، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لتوفير الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة وتنويع إمدادات الطاقة في خطة التعافي الوطني والصمود بعد كوفيد.



وأضاف المتحدث: "لم تقدم إيطاليا بعد الفصل الجديد الخاص بـهذه التدابير لإدراجها في خطة التعافي الوطني " كجزء من مراجعتها للخطة الممولة من الاتحاد الأوروبي لجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر خضرة وأكثر حداثة بشرط تحقيق جميع الأهداف المتفق عليها بحلول عام 2026. . وأشار إلي أن هناك، مع ذلك، "اتصال مستمر" بين إيطاليا وبروكسل.



تتمتع إيطاليا بإمكانية الوصول إلى 2.7 مليار يورو بموجب خطة ريباور التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 لتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري الروسي والتي تشمل موارد إضافية لتمويل الاستثمار والإصلاحات المتعلقة بتحويل الطاقة وإزالة الكربون.



وقد تمت دعوة الدول الأعضاء لتقديم فصول جديدة من ريباور إلى خطة التعافي الوطني والصمود بعد كوفيد الخاصة بهم والتي تشير إلى "إجراءات جديدة واستثمارات جديدة" بدلا من نقل الموارد ، كما قال المتحدث. (أنسامد).





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