إيطاليا : 35% فقط من الأمهات في الجنوب لديهن عمل

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - كشفت دراسة إيطالية، أن 35.3% فقط من الأمهات في جنوب إيطاليا اللائي لديهن أطفال في مرحلة ما قبل الدراسة، تعملن، مقارنة بـ 64% في وسط الشمال.



بشكل عام، فإن معدل توظيف الإيطاليات اللائي لديهن أطفال في سن ما قبل المدرسة منخفض بشكل كبير على المستوى الوطني، حيث تشكلن نسبة 53.9% مقابل 60.5% للأمهات اللواتي لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا.



في الجنوب، يبلغ معدل توظيف الأمهات اللواتي لديهن أطفال في سن الدراسة 40.8%، وذلك وفقا للمسح الصادر عن مؤسسة Svimez التي بينت كيف أثر نقص الخدمات في الجنوب على عمل الأمهات اللواتي لديهن أطفال.



ويبلغ معدل توظيف الآباء الإيطاليين 83.2% مقابل 55.1% للأمهات.



تبلغ الفجوة في معدل توظيف الإناث في إيطاليا مقارنة بمتوسط ;;الاتحاد الأوروبي حوالي 13 نقطة مئوية. (أنسامد).





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