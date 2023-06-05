إيطاليا : 35% فقط من الأمهات في الجنوب لديهن عمل
بشكل عام، فإن معدل توظيف الإيطاليات اللائي لديهن أطفال في سن ما قبل المدرسة منخفض بشكل كبير على المستوى الوطني، حيث تشكلن نسبة 53.9% مقابل 60.5% للأمهات اللواتي لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا.
في الجنوب، يبلغ معدل توظيف الأمهات اللواتي لديهن أطفال في سن الدراسة 40.8%، وذلك وفقا للمسح الصادر عن مؤسسة Svimez التي بينت كيف أثر نقص الخدمات في الجنوب على عمل الأمهات اللواتي لديهن أطفال.
ويبلغ معدل توظيف الآباء الإيطاليين 83.2% مقابل 55.1% للأمهات.
تبلغ الفجوة في معدل توظيف الإناث في إيطاليا مقارنة بمتوسط ;;الاتحاد الأوروبي حوالي 13 نقطة مئوية. (أنسامد).