بنك إيطاليا : السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي صحيحة

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - قال محافظ بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو يوم السبت، إن البنك المركزي الأوروبي (ECB) ينتهج السياسة النقدية الصحيحة في ظل الظروف الحالية على الرغم من أنه كان يمكن أن يتخذ نهجًا تدريجيًا لرفع أسعار الفائدة.



وأضاف فيسكو في مهرجان الاقتصاد الدولي في تورينو: "أتوقع أن يعكس التضخم الأساسي الانخفاض في تكلفة الطاقة".



وتابع: "السياسة النقدية هي بالتأكيد السياسة الصحيحة في الوقت الحالي، على الرغم من أنني ربما كنت سأدفع باتجاه مزيد من التدرج"، مضيفا أنه "من الصواب إبقاء محركات الطلب المحتملة تحت السيطرة وتحقيق هدف استقرار الأسعار".



وأردف محافظ البنك المركزي : ومع ذلك، يجب أن تكون السياسة النقدية مصحوبة بسياسة مالية حكيمة ومسؤولية من الشركاء الاجتماعيين.



وذكر فيسكو أيضا أنه في إيطاليا وأوروبا كان هناك نقص في الوعي بأهمية الابتكار، مشيرا إلى أنه "فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، تخلفت إيطاليا وأوروبا عن الركب. كان هناك نقص في الوعي بأهمية الابتكار في هذا المجال".



وأشار إلي أن: "في مجال الابتكار الرقمي، لا تملك أوروبا الريادة بالتأكيد".



وتابع: "من الصعب أن نتوقع أن يأتي الابتكار من الشركات الأوروبية"، منوها إلى أن إيطاليا وأوروبا يمكن أن تصبحا جزءا من العديد من المجالات والتطورات بشرط أن تكون هناك "وحدة وتماسك وأهداف مشتركة". (أنسامد).





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