إيطاليا: ارتفاع عدد العاملين في إيطاليا مع قوة دافعة للنساء

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - ارتفع عدد العاملين في إيطاليا بمقدار ٤٨ ألف شخص في شهر أبريل، مقارنة بشهر مارس، وبـ ٣٩٠ ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعا بزيادة في عدد العاملين من النساء.



وبينت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية (إستات) أنه خلال شهر أبريل، زاد عدد العاملات من النساء بـ ٥٢ ألف سيدة، مقارنة بما كان عليه في شهر مارس، وهو ما يعوض انخفاضا بمقدار أربعة آلاف من عدد الرجال في الوظائف.



وأوضحت الوكالة أن النساء مثلن ٢١٧ ألف في الزيادة السنوية من عدد العاملين بين أبريل ٢٠٢٢ وأبريل ٢٠٢٣.



وقدرت الوكالة أن 23.446 مليون شخص كانوا يعملون في إيطاليا في أبريل وكان معدل التوظيف 61٪.



وبلغ معدل توظيف النساء 52.3٪، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن شهر مارس وبنسبة 1.4 نقطة عن نفس الشهر من العام الماضي. (أنسامد).





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