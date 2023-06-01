إيطاليا: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6٪

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للاحصاء- ايستات - أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي والمعدل موسميا ارتفع بنسبة 0.6 ٪ في الربع الأول من العام الحالى وبنسبة 1.9 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقامت الوكالة بتعديل الأرقام، بعد أن قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي و1.8٪ على أساس سنوي في التقديرات الأولية الصادرة في 28 أبريل.



وتظهر البيانات أن الاقتصاد الإيطالي انتعش بقوة في بداية العام بعد أن انخفض بنسبة 0.1٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.



وقد تفوق معدل النمو الإيطالي في الربع الأول على نظيره في الولايات المتحدة (0.3٪) وفرنسا (0.2٪) وألمانيا (-0.3٪).



وتؤكد ايستات "نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المرحّل لعام 2023 يساوي + 0.9٪". (أنسامد).





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